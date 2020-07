Rimbach. (pol/mare) Ein 57 Jahre alter Fahrer eines vierachsigen Mobilkrans war am Dienstag ohne Führerschein und die erforderliche Erlaubnis im Odenwald unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei kontrollierte den Kranfahrer demnach am Nachmittag in der Siegfriedstraße. Der 57-Jährige konnte den Ordnungshütern weder einen Führerschein noch die erforderliche Erlaubnis für den Kran vorweisen. Die Polizei untersagte daher an Ort und Stelle die Weiterfahrt.

Dem Mann droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie straßenverkehrsrechtlicher Verstöße.