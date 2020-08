Rhein-Neckar. (pol/mün) Das Mannheimer Polizeipräsidium meldet vier Einbrüche seit vergangenem Freitag:

> Mannheim-Almenhof: Ein Kiosk in der August-Bebel-Straße wurde zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, aufgebrochen. Unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 entgegen.

> Mannheim-Neckarstadt (Ost): Schmuck im Wert von 3000 Euro wurde am Samstag aus einer Wohnung in der Siegstraße gestohlen. Die Täter müssen zwischen 15 und 23.45 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 entgegen.

> St. Leon-Rot: Ein Smartphone, einen Geldbeutel mit sämtlichen wichtigen Papieren sowie eine Spielekonsole wurden am Sonntag zwischen 1 und 8.15 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil St. Leon gestohlen. Auch hier konnten die Täter durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster eindringen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 entgegen.

> Mannheim-Neckarau: Am Sonntag wurde zwischen 12.15 Uhr und 16 Uhr in ein Wohnhaus in der Belfortstraße eingebrochen. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 melden.