Rhein-Neckar. (pol/mare) In der Region waren kurz vor Weihnachten wieder falsche Polizeibeamte am Werk. Und sie waren teilweise auch erfolgreich, wie die Polizei mitteilt.

Nämlich am Montagnachmittag bei einer 82-jährige Seniorin in der Mannheimer Oststadt. Die Frau wurde um einen Betrag im sechsstelligen Bereich betrogen.

Die Täter ließen sich dabei Zeit und gingen besonders sorgfältig und bedacht vor: Bereits am Sonntag gegen 11 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er gab vor, eine osteuropäische Einbrecherbande dingfest gemacht zu haben. Der Täter entlockte der Frau wichtige Informationen - unter anderem, dass sie ein Bankschließfach habe.

Am Sonntag und am Montag wurde die Rentnerin noch mehrfach angerufen. Schließlich ging sie am Montagmorgen gegen 11 Uhr zu ihrer Bank, räumte ihr Schließfach leer und nahm den Inhalt mit nach Hause. Dort wurde sie erneut von einem falschen Polizisten kontaktiert. Im Laufe dieses Gesprächs wurde der Rentnerin mitgeteilt, dass gegen 14 Uhr eine Frau vorbeikomme, die die Wertsachen abhole.

Tatsächlich erschien gegen 14 Uhr eine wortkarge Frau, etwa 20 bis 30 Jahre alte, 1,70 Meter groß mit braunem Haar. Sie nahm die Wertgegenstände entgegen und verschwand. Noch bis 17 Uhr erhielt die 82-Jährige weitere Anrufe von den Betrügern. Erst danach bemerkte sie den Betrug und meldete sich bei der echten Polizei.

Auch in Heidelberg, Eppelheim und Heddesbach erhielten am Montagabend mehrere Bürger Anrufe falscher Polizeibeamter. Die Betrüger gaben sich am Telefon auch hier als Polizeibeamte aus und gingen in allen Fällen mit der gleichen Masche vor.

Sie erzählten, dass man eine Einbrecherbande festgenommen und persönliche Daten gefunden habe. Mit dieser Vorgehensweise versuchten die Unbekannten an Informationen über die Vermögensverhältnisse der Menschen zu gelangen. Hier ging aber keiner der Angerufenen auf die Fragen der Betrüger ein, sodass es die Betrüger leer ausgingen.

Der Polizei sind derzeit in Heidelberg elf, in Heddesbach einer und in Eppelheim zwei Fälle bekannt. Wer ein ähnliches Telefonat geführt hat, kann sich an das zuständige Polizeirevier wenden.