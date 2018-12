Rhein-Neckar. (pol/mare) Auch kurz vor Weihnachten ist noch Hochsaison für Einbrecher in der Region. Die Polizei berichtet von mehreren Taten. Ein Überblick:

Eppelheim: Nachdem die Anwohner eine Einfamilienhauses in der Christophstraße am Samstagabend gegen 22 Uhr verdächtige Geräusche wahrnahmen, bemerkten sie zwei Männer im Garten, die versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Diese rannten auch sogleich davon, als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb. Von der Beschreibung ist nur bekannt, dass sie schwarz gekleidet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb erfolglos.

Gegen 0.30 Uhr kam es dann im Konrad-Adenauer-Ring zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurden die Anwohner durch laute Geräusche geweckt, woraufhin sie feststellten, dass das Badezimmerfenster im Erdgeschoss aufgehebelt wurde und offen stand.

Die Täter waren aber nicht mehr da und offensichtlich auch nicht im Haus, so dass es auch hier im Versuchsstadium blieb.

Ladenburg: Den Umstand, dass sich die Hauseigentümer zurzeit in Urlaub befinden, machten sich Wohnungseinbrecher zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zu Nutze. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die offenstehende Balkontür und meldete dies der Polizei. Die Einbrecher kletterten offensichtlich unbemerkt an der Gebäuderückseite auf den Balkon und hebelten mit einem Werkzeug die Balkontür auf. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses in der Straße "Am Wasserbett" durchsuchten und durchwühlten die Einbrecher alle Räume und Schränke.

Was alles gestohlen wurde, müssen die Bewohner nach deren Rückkehr aus dem Urlaub feststellen. Über das Ausmaß und den Wert der entwendeten Sachen kann bis dahin keine Aussage getroffen werden.

Oftersheim: Eine erschreckende Feststellung machte die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in der Richard-Wagner-Straße am Samstagabend. Als sie gegen 19 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass die Terrassentür offen stand und mehrere Räume durchwühlt waren. Sie verständigte die Polizei.

Da zu dieser Zeit noch nicht auszuschließen war, dass sich eventuell noch ein Täter in dem Haus befindet, wurde das Haus umstellt und anschließend von Polizeibeamten und einem Polizeihund durchsucht. Ein Einbrecher war nicht mehr da. Dieser hatte sich offensichtlich bereits vor der Rückkehr der Bewohnerin wieder entfernt.

Der Dieb erbeutete Bargeld in nicht unerheblicher Höhe und zahlreiche, wertvolle Schmuckstücke. Der Gesamtwert kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung vor Ort übernommen.

Zeugentelefon in allen Fällen: 0621/1744444.