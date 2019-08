Region Schwetzingen. (pol/mare) Einiges zu tun gab es für die Polizei am Wochenende rund um Schwetzingen. Es kam laut Polizeibericht gleich zu mehreren Unfällen und gefährlichen Situationen mit Beteiligung von Autos.

> Schwetzingen: Ein Vorfall hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Karlsruher Straße ereignet. Ein 65-jähriger Mann war in Begleitung einer 19- und eines 20-Jährigen zu Fuß in Richtung Schlossplatz unterwegs. Als sie in Höhe der Tiefgarage "Schlossgarage" die Straße überquerten, kam ihnen plötzlich auf dem Gehweg ein Auto mit konstantem Hupen und eingeschalteten Warnblinkern entgegen.

Der unbekannte Fahrer des Wagens hatte laut Aussage der Drei ein Handy am Ohr und überholte mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autofahrer. Beinahe sei es auf dem Gehweg zur Kollision mit den drei Leuten gekommen, die sich nur durch ihr schnelles Reagieren in die Tiefgarageneinfahrt retten konnten.

Anschließend war der Autofahrer ohne anzuhalten einfach weitergefahren. Zu dem Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass er wenige Haare auf dem Kopf hatte und oberkörperfrei war. Die drei Passanten teilten der Polizei den Vorfall und das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

> Schwetzingen: In der Marstallstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag und Samstag, 19 und 2.15 Uhr, einen Citroen C1, der in Höhe des Anwesens 36 geparkt war. Im Anschluss hatte sich der Verursacher einfach entfernt, obwohl der Citroen auf der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden war. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

> Hockenheim: An der Kreuzung Talhausstraße/Gleisstraße kam es am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit rund 8000 Euro Sachschaden. Ein 67-jähriger VW-Fahrer war in der Gleisstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Ludwigshafener Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Kia einer 48-Jährigen, welcher durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde und auf einem Grünstreifen zum Stehen kam.

Verletzt wurde niemand, die beiden Fahrzeuge wurden allerdings beschädigt. Am Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Fällen. Diese werden gebeten, sich jeweils unter Telefon 06202/2880 zu melden.