Oftersheim. (pol/rl) Von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt wurden zwei 14-Jährige in der Bahnhofsunterführung am Samstagabend. Laut Polizeibericht liefen die beiden 14-Jährigen gegen 18 Uhr durch die Unterführung in Richtung Lessingstraße als ihnen am Eingang der Unterführung eine vier- oder fünfköpfige Gruppe Jugendlicher entgegenkam.

Ohne Vorwarnung wurde einer der beiden 14-Jähriger von einem aus der Gruppe in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Dabei wurde er aufgefordert, seine Armbanduhr und Apple AirPods auszuhändigen. Ein anderes Mitglied der Gruppe drückte zeitgleich den anderen 14-Jährigen an die Wand gedrückt und raubte ihm seine Apple AirPods aus der Jackentasche. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Mannheimer Straße.

> Der Schläger soll etwa 16 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war dunkelhäutig, hatte einen Oberlippenflaum und kurze schwarze Haare, Er trug ein schwarz-rotes Oberteil.

> Der andere Räuber ist etwa 15 oder 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er ist dicklich und hatte schwarze, kurze Haare. Er trug eine schwarze Bomberjacke, einen grauen Pulli und eine dunkle Hose.

> Die anderen zwei oder drei Mitglieder der Gruppe sollen ebenfalls 15 oder 16 Jahre alt sein.

Info: Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.