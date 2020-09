Oftersheim. (pol/kaf) Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Ernst-Barlach-Straße eingebrochen und haben Bargeld und je eine Münze in Gold und Silber mitgehen lassen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter vermutlich zwischen Sonntag, 14:30 Uhr, und Montag, 00:15 Uhr, durch ein Fenster in das Haus und durchsuchten anschließend alle Räume.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 melden.