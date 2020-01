Oberhausen-Rheinhausen. (pol/rl) Unter dem Verdacht seine 81-jährige Frau getötet zu haben steht ein 84-Jähriger seit dem vergangenen Dienstag. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 84-Jährige am frühen Dienstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in Oberhausen seine 81-jährige Frau getötet haben. Danach soll der 84-Jährige große Mengen Medikamente und Alkohol eingenommen haben, offenbar in der Absicht sich selbst zu töten.

Angehörige fanden die Beiden am Dienstagabend in der Wohnung auf und verständigten die Rettungskräfte. Die konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der 84-Jährige kam nach seiner Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Gegen den 84-Jährigen hat die Staatsanwaltsschaft Karlsruhe beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl beantragt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.