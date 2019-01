Leimen/Walldorf. (pol/mare) Die Polizei hat am Freitagmorgen einen notorischen Exhibitionisten geschnappt. Wie die Beamten mitteilen, soll der Mann gleich für mehrere Fälle von öffentlichen Ärgernissen in den letzten Wochen verantwortlich sein.

Aber der Reihe nach: Am Donnerstag bemerkte eine 26-jährige Frau im Sandhäuser Weg in Leimen einen Mann. Er hatte die Hose heruntergelassen und masturbierte. Sie alarmierte die Polizei, doch der Täter hatte Reißaus genommen, ehe die Ordnungshüter am Tatort eingetroffen waren.

Am Freitagmorgen dann aber das gleiche Bild: Der Mann kehrte nur einen Tag später an den Tatort zurück. Die 26-Jährige aber auch. Wieder rief sie die Polizei. Und die schnappte den 57-Jährigen nun.

Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann auch für Vorfälle in Walldorf Ende Dezember und Anfang Januar verantwortlich ist. Denn die Beschreibung des Täters passt auf das Aussehen des 57-Jährigen. Damals war von einem Mann um die 50 Jahre die Rede, der etwa 1,80 Meter groß, kräftig und ungepflegt gewesen sein soll, kurze grauen Haaren und eine schwarze Windjacke mit Kapuze getragen habe.

Um dies zu verifizieren, sucht die Polizei nach weiteren Menschen, die etwas zu den Vorfällen beitragen können. Sie können sich melden unter Telefon 0621/1744444.