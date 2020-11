Neustadt/Weinstraße. (dpa/lrs) Auf der Suche nach einem mutmaßlich unterschlagenen Firmentransporter hat sich ein Geschäftsführer aus dem nordrhein-westfälischen Pulheim auf den Weg in die Pfalz gemacht. In der Nacht zum Freitag habe der 47-Jährige auf eigene Faust beinahe jede Straße in Neustadt/Weinstraße abgesucht, teilte die Polizei mit.

Den Transporter hatte ein ehemaliger 25-jähriger Mitarbeiter der Firma nach seiner Entlassung mitgenommen. Der Geschäftsführer wurde laut Polizei nach mehrstündiger Suche fündig, mithilfe einer Streife konnten die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Dem 25-Jährigen drohe nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Unterschlagung.