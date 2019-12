Neustadt. (dpa) Eine Woche vor Heiligabend haben zwei Männer in Neustadt an der Weinstraße zwei Weihnachtsbäume gestohlen. Sie wurden dabei auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Ein Zeuge meldete am frühen Dienstagmorgen der Polizei, dass die Männer zwei in Netze verpackte Bäume in einer Schubkarre transportierte, was ihm angesichts der Uhrzeit verdächtig vorkam.

Vor Ort stießen die Beamten auf die Schubkarre mit den Bäumen und auch auf die beiden Verdächtigen. Die Männer versuchten zu Fuß zu fliehen, wurden aber gestellt. Dann bestritten sie die Tat, verströmten laut Polizei aber einen verdächtigen Tannenbaumgeruch und trugen mit Erde verschmutzte Kleidung.

Die Bäume wurden sichergestellt, da der rechtmäßige Eigentümer zunächst nicht ermittelt werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.