Neustadt. (dpa/pol) Ein 51-Jähriger ist in Neustadt angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. Zeugen hatten am Montag gegen 15.20 Uhr gemeldet, dass ein Mann auf einer Straße liege und nicht ansprechbar sei, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, lag der Mann noch auf der Straße. Als der Haßlocher während der Versorgung durch den Rettungsdienst kurz ansprechbar war, sagte er, dass er über die Straße laufen wollte und dabei angefahren worden war. Bei dem Unfall hatte er eine offene Fraktur des Unterschenkels und einen gebrochenen Oberschenkel erlitten.

Laut Polizeibericht ergaben die Ermittlungen, dass der 51-Jährige am rechten Fahrbahnrand gestanden hatte und hier von einem SUV oder Kleintransporter erfasst wurde. Der Fahrer fuhr danach wohl weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallwagen.