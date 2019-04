Neulußheim. (RNZ/rl) Die Deutsche Bahn renoviert im April den S-Bahn-Haltepunkt Neulußheim. Wegen der Arbeiten am Bahnsteigdach und der Einhausung des Treppeneinganges wird der Bahnhof zwischen vom 13. und 25. April nicht angefahren.

> Die meisten Züge der Regionalbahn-Linie (RB2) Mannheim–Karlsruhe werden in beide Richtungen zwischen Hockenheim und Graben-Neudorf über die ICE-Strecke umgeleitet. Die Halte in Neulußheim, Waghäusel und Wiesental entfallen. Mit Ersatzbussen werden die ausgefallenen Unterwegshalte an die Umsteigestationen Hockenheim und Graben-Neudorf angebunden.

> Einzelne Züge können von Montag bis Freitag nicht umgeleitet werden und fallen in Teilabschnitten aus und werden durch Busse ersetzt.

> Im südlichen Teil der Rheintalbahn fahren am Nachmittag im Berufsverkehr in beiden Richtungen einzelne Ersatzzüge zwischen Waghäusel und Karlsruhe. In diesen Fällen kann ein Umsteigen auf den Schienenersatzverkehr entfallen.

> Einzelne Züge verkehren während der Bauzeit in leicht veränderten Fahrzeiten.

Die Busse halten in Hockenheim, Neulußheim und Waghäusel am Bahnhof, in Wiesental am Marktplatz (Ortsmitte) und in Graben-Neudorf am Bahnhof (Heidelberger Straße). Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich per Reiseauskunft auf m.bahn.de, per DB Navigator-App und auf www.bahn.de/Reiseauskunft über aktuelle Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Mitte unter der Rufnummer 0621/830-1200 (jeweils montags bis donnerstags, 7 bis 18 Uhr, freitags bis 16 Uhr).