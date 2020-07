Neulußheim. (pol/mün) Zu einem Großeinsatz für die Rettungskräfte kam es am Freitagabend in Neulußheim. In einem Haus war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen und der Dachstuhl stand in Flammen.

Die beiden Wohnungen im Dachgeschoss und im ersten Obergeschoss des Hauses sind nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Auch der Kindergarten im Erdgeschoss des Gebäudes lässt sich nicht mehr nutzen.

Die freiwilligen Feuerwehren Hockenheim, Neulußheim und Altlußheim, die mit insgesamt 57 Mann vor Ort waren, konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Zum Zeitpunkt des Brandes am Freitagabend befand sich nach Angaben der Polizei niemand in dem dreistöckigen Gebäude. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Update: Sonntag, 26. Juli 2020, 14.24 Uhr