Mannheim/Brühl. (pol/mare) Wegen Diebstahls und versuchtem Computerbetrug ist eine 24-jährige Frau verhaftet worden. Sie wurde bei Versuchen, Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abzuheben, erwischt, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Die 24-Jährige soll demnach am Montag, 15. April 2019, gegen 13 Uhr mit zusammen mit einer anderen Frau an einem Geldautomaten in der Steubenstraße in Mannheim dreimal je 1000 Euro abgehoben haben - mit einer gestohlenen EC-Karte. Zudem soll sie versucht haben, auch das Guthaben ihres Mobiltelefons aufzuladen. Die EC-Karte hatte das diebische Duo zuvor in einem Lebensmittel-Discounter in der Neckarauer Straße gestohlen.

Am Mittwoch, 13. November, wurde sie gegen 13 Uhr dann abermals aktiv: Mit einer anderen Frau versuchte sie, in einem Discounter in Brühl das Mobiltelefon einer Kundin zu stehlen. Das wurde aber vom Ladendetektiv bemerkt, die 24-Jährige festgenommen.

Ihre Mittäterin konnte flüchten. Diese wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, übergewichtig, längeres dunkles Haar und ein rundliches Gesicht.

Zeugen, können sich hierzu telefonisch bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0621/1743310.

Gegen die 24-Jährige wurde indes am Donnertag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.