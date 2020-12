Ludwigshafen. (RNZ/rl) Zu einem Arbeitsunfall bei der BASF kam es am Montagvormittag. Wie das Unternehmen mitteilte, war ein Arbeiter gegen 10 Uhr mit Kontrollarbeiten beschäftigt, als dieser mit verdünnter Natronlauge benetzt wurde.

Dabei erlitt er Verätzungen am Kopf und am Bein. Er wurde nach seiner medizinischen Erstversorgung in der firmeneigenen Ambulanz in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.