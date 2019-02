Südhessen. (pol/rl) Zu einer weiteren größeren Kontrolle von Lastwagen-Fahrern auf Parkplätzen und Rastanlagen an den Autobahnen A5 und A67 kam es am gestrigen Sonntag. Wie die Autobahnpolizei Südhessen mitteilte, wurden 45 Fahrer unterschiedlichster Nationalitäten an ihren geparkten Lastwagen angetroffen und auf Alkohol- und Drogeneinwirkung überprüft.

Die Bilanz: Bei sechs Fahrern aus Osteuropa stellten die Beamten so hohe Promillewerte fest, dass sie bis zu ihrer geplanten Weiterfahrt am folgenden Montagmorgen nicht nüchtern gewesen wären. Die Beamten stellten daher die Fahrzeugschlüssel sicher.

Bei einem ukrainischen und einem litauischen Lastwagen-Fahrer wurden bei der Kontrolle gegen 20.30 Uhr Atem-Alkoholwerte von 2,17 und 1,77 Promille gemessen. Auch diese Fahrer mussten ihre Fahrzeugschlüssel abgeben und sollten diese erst zurückbekommen, wenn sie nachweisen können, dass sie wieder fahrtüchtig sind.

Die Autobahnpolizei Südhessen will diese Kontrollmaßnahmen fortsetzen.