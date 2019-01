Laudenbach. (pol/mare) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Ahornstraße in Laudenbach am Mittwochabend hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilen die Beamten mit.

Die Fahndung nach zwei weiteren Tatverdächtigen laufe. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weiteres ist noch nicht bekannt