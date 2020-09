Lorsch/Lampertheim. (pol/mare) Hat der Tankstellen-Räuber doppelt zugeschlagen? Nach dem missglückten Überfall in Lampertheim am Montagabend gab es am Dienstagabend einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle, diesmal im benachbarten Lorsch. Wie die Polizei mitteilt, wird ein Zusammenhang der Taten geprüft.

Um 22 Uhr am Dienstagabend kam demnach ein maskierter Mann in den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte den 35 Jahre alten Kassierer auf, den Kasseninhalt in eine schwarz-weiße Plastiktüte zu packen. Er bedroht ihn dabei mit einem Messer. Mit dem Schein- und Münzgeld in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kriemhildenstraße.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover und hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Schal verdeckt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Update: Mittwoch, 9. September 2020, 8.04 Uhr

Lampertheim. (pol/mare) Der ausgelöste Alarm hat am Montagabend einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lampertheim verhindert. Das teilt die Polizei mit.

Um kurz nach 23 Uhr betrat ein 1,71 bis 1,80 Meter großer Mann demnach den Verkaufsraum und forderte den 46-jährigen Kassierer auf, das Bargeld herauszugeben. Dabei bedrohte er ihn mit einem Messer. Als der deutlich hörbare Alarm losging, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Neuschloßstraße.

Der schlanke Täter trug eine dunkle Kapuzenjacke in Flecktarn-Optik, eine schwarze Camouflage-Hose und ein graues Basecap. Beim Überfall hatte er ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall und auf den Täter unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen.

Es ist bereits der dritte Raubüberfall auf eine Lampertheimer Tankstelle in diesem Jahr. Im Januar und im April hatten bereits ähnliche Taten stattgefunden.