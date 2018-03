Lampertheim. (pol/mare) Rücksichtslos haben zwei Fremde am Samstagmittag die Hilfe eines Rollstuhlfahrers ausgenutzt und dessen Portemonnaie gestohlen. Das meldet die Polizei.

Die Unbekannten klingelten bei dem Mann in der Straße "An der Sandbeune" und baten um 20 Cent für ein dringendes Telefonat. Nachdem sie das Telefongeld erhalten hatten, konnten sie unbemerkt das gesamte Portemonnaie an sich nehmen und verschwinden.

Einer der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und einen schwarzen Vollbart tragen. Der Mann hatte seine schwarzen glatten Haare nach hinten gekämmt. Er trug eine schwarze Lederjacke. Sein Begleiter war jünger.

Wer die zwei Tatverdächtigen gesehen hat oder Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich unter Telefon 06206 / 9440-0 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Lampertheim.