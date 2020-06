Lampertheim. (pol/mare) Fünf junge Menschen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren wurden am frühen Sonntagmorgen von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem zwei Glasscheiben durch Steinwürfe am Bahnhof in Lampertheim zu Bruch gegangen sind und die Einsatzkräfte selbst mit Steinen beworfen wurden. Wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte sind Anzeigen gefertigt worden, wie die Beamten mitteilen.

Der Polizei wurde demnach gegen 1.20 Uhr eine randalierende Personengruppe am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße gemeldet. Die Gruppe stand beim Eintreffen der Polizeistreifen auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen. Die Personen rannten weg, nachdem sie die Beamten wahrgenommen hatten.

Während der Verfolgung wurden einzelne Polizisten mit Steine beworfen. Dennoch wurden die Personen eingeholt und überwältigt. Bei den Festnahmen kam es zu Gerangel, so dass die Beamten auch Pfefferspray einsetzen mussten. Der verständigte Rettungsdienst nahm bei den Festgenommenen eine medizinische Erstversorgung vor. Die eingesetzten Polizisten wurden nicht groß verletzt.

Bevor die Heranwachsenden wieder nach Hause gehen durften, wurden sie für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeidienststelle genommen. Die Bundespolizei hatte zum Schutz der Personen den Zugverkehr für etwa fünfzehn Minuten gestoppt.