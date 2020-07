Lampertheim. (pol/lyd) Am Montagabend kam es gegen 19:30 Uhr im Ortsteil Hofheim, auf der Bahnhofstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 52 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus dem Kreis Bergstraße kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem vorausfahrenden 49 Jahre alten Radfahrer, der auch aus dem Kreis Bergstraße stammt. Hierbei wurde der 52-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert werden. Der zweite Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Dauer von zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Eingesetzt waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim-Hofheim sowie der Bauhof der Stadt. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lampertheim unter Telefonnummer 06206/9440 zu melden.