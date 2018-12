Lampertheim. (pol/mün) Am Montagmittag ist in einem Einfamilienhaus in der Lampertheimer "Erste Neugasse" ein Feuer ausgebrochen. Das meldet die Polizei Südhessen. Ob sich noch Bewohner in dem Gebäude befinden, könne derzeit nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Die Straße wurde für die Löscharbeiten komplett gesperrt.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.