Ladenburg. (pol/pne) Drei Männer, zwei im Alter von 20 und einer im Alter von 37 Jahren, stehen im dringenden Verdacht, am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Ladenburg eingebrochen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat durch das Amtsgericht Mannheim nun Haftbefehl gegen sie erlassen, wie die Polizei mitteilt.

Die drei Tatverdächtigen sollen gegen 18.30 Uhr das Wohnhaus betreten haben. Um sicherzustellen, dass die Bewohner nicht im Haus sind, sollen sie zunächst an der Haustür geklingelt haben. Als keine Reaktion erfolgte, gingen sie wohl zur Rückseite des Hauses und versuchten, die Haustür am Kellerabgang aufzuhebeln – ohne Erfolg. Schließlich sollen sie die Katzenklappe aus der Tür herausgebrochen haben und darüber ins Innere des Hauses eingedrungen sein.

Der Hauseigentümer hatte auf seinem Handy den Livestream seiner Überwachungskamera beobachtet, die drei Männer im Garten entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Die Beamten konnten diese vor Ort antreffen und festnehmen.

Nachdem die Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheims vorgeführt wurden, brachte man sie in Justizvollzugsanstalten – auch, weil wohl Fluchtgefahr bestand. Inwiefern die drei Männer serbischer Staatsangehörigkeit für weitere Straftaten dieser Art verantwortlich sein könnten, ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.