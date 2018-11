Ketsch. (pol/rl) Zu Einbrüchen in der Spielstraße und in der Seestraße kam es in der vergangenen Woche. Das meldete die Polizei. In das Einfamilienhaus in der Spießstraße sollen die Täter zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 15.45 Uhr, eingebrochen sein. In eine Erdgeschosswohnung Seestraße drangen die Täter am Freitag zwischen 17.20 und 21.20 Uhr ein. Hier wurden Goldschmuck und Bargeld erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Möglicherweise sind dieselben Täter für beide Einbrüche verantwortlich. Die Polizei erbittet Hinweise an die 0621/174-4444.

Die Polizei rät: Investieren Sie in ein sicheres Heim. Eine fachkundige, produktneutrale und zudem kostenlose Vor-Ort-Beratung bietet das Polizeipräsidium Mannheim an. Hierfür setzen Sie sich mit der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg unter der 0621/174-1234 in Verbindung und vereinbaren einen Termin! Die Berater kommen dann zu Ihnen nach Hause und führen eine Schwachstellenanalyse ihres Heims durch. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es auf www.k-einbruch.de.