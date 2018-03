Auch das Messgerät der Feuerwehr schlug an, so dass die Retter mit Gasmasken das Haus betraten. Foto: PR Video

Ketsch. (pol/mün) Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr rückten am Donnerstagfrüh in Ketsch wegen eines Gasalarms aus. Zwar konnte später Entwarnung gegeben werden, doch drei Menschen werden medizinisch behandelt.

Gegen sechs Uhr hatte der Kohlenmonoxid-Warner in einem Haus in der Kolpingstraße Alarm geschlagen. Zwei zwei Hausbewohner, ein 66-jähriger Mann und dessen 64-jährige Frau, klagten über zum Teil massive körperliche Beschwerden, wie die Polizei berichtet. Beide wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Nachdem auch das Messgerät der Feuerwehr ausschlug, wurde das Anwesen mit Atemschutz betreten. Bereits nach kurzer Zeit war die Ursache ermittelt.

Am Mittwoch war Parkettboden großflächig mit einem Pflegeöl behandelt worden. In der Folge kam es zu Ausdünstungen und Ausgasungen. Da an diesen Arbeiten auch der Sohn des Ehepaares beteiligt war, wurde auch er vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Kohlenmonoxidwarner ausschlug und ob das Pflegeöl fach- und sachgerecht angewandt wurde, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Ketsch sein.