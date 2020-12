Ketsch. (pol/kaf) Diese Kontrolle hat sich gelohnt: Beamte des Polizeireviers Schwetzingen überprüften am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Walldorfer Straße einen 35-jährigen Autofahrer. Der Mann gab laut Polizei selbst an, unter dem Einfluss von Amphetamin zu stehen. Außerdem besaß er keinen gültigen Führerschein. Auf dem Beifahrersitz fanden die Polizisten dann noch 75 Gramm Marihuana.

Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes und stellten 39 Ecstasy-Tabletten, 13 LSD-Trips, mehrere Tütchen Crystal Meth sowie Amphetamin sicher. Auch eine geladene Schreckschusswaffe hatte der 35-Jährige griffbereit in der Wohnung liegen. Ein Drogentest bei dem Mann ergab den Verdacht, dass dieser nicht nur Amphetamin, sondern auch Methamphetamin sowie THC konsumierte. Nach einer Blutentnahme konnte er wieder entlassen werden.