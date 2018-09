Ketsch. (pol/mare) Am Samstagmittag kam es in der Schwetzinger Straße in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, wobei sich eine Mini-Fahrerin als Verkehrsrowdy herausstellte. Das berichtet die Polizei.

Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Roller gegen 12 Uhr in einem nahe der Neurottstraße gelegenen Kreisverkehr. Ohne ihn zu beachten, bog vor ihm die Mini-Fahrerin rasant in den Kreisel ein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mann seine Piaggio abrupt abbremsen, wobei er stürzte. Die Autofahrerin fuhr unbekümmert in Richtung Schwetzingen weiter und kümmerte sich nicht um den Mann. Der 65-Jährige zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und wurde per Rettungswagen in die eine Klinik in gebracht.

Laut seiner Beobachtung war die Fahrerin des schwarzen Minis ungefähr 25 Jahre alt und trug eine schwarze Kurzhaarfrisur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 an das Polizeirevier Schwetzingen zu wenden.