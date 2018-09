Ketsch. (pol/van) Zunächst abgehauen, wenig später mit seinem Fahrrad wieder zurückgekommen ist ein Mann nach einem Unfall am Mittwochmorgen. Das berichtet die Polizei.

Der aus Brühl stammende Fiat-Fahrer war kurz nach 9 Uhr von den Aussiedlerhöfen kommend auf dem Höhenweg in Richtung Winkelweg unterwegs gewesen, als er aus bislang nicht bekannter Ursache vom Weg abkam und frontal auf einen massiven Holzpfosten krachte.

Dadurch wurde die Telefonleitung beschädigt. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Fiat wurde durch den Aufprall massiv beschädigt. Eine herbeieilende Zeugin wimmelte der Mann nach Angaben der Polizei zunächst ab, stieg dann in seinen Wagen und entfernte sich.

Während den Fahndungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kehrte der Mann mit einem Fahrrad wieder an die Unfallstelle zurück, um ein abgefallenes Fahrzeugteil zu suchen. Seinen Wagen hatte er zwischenzeitlich in einer Gartenparzelle abgestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.