Ketsch. (pol/gin) Der Widerstand eines 21-jährigen Mannes gegen Polizeibeamte ging am Samstagabend in Ketsch so weit, dass er diese tätlich angriff.

Zuvor hatten sich laut Polizei mehrere Anwohner gegen 23 Uhr wegen Ruhestörungen beschwert, die von einer Gartenparty im Hohwiesenweg ausging. Um weitere Störungen zu verhindern und die Nachtruhe der Anwohner wieder herzustellen, sollten die Beamten die Musikanlage abbauen.

Dies versetzte einen Partygast derart in Rage, dass er die Polizisten tätlich anging. Er versuchte, den Abbau der Anlage dadurch zu verhindern, dass er die Beamten wegriss und wegstieß. Nur durch Einsatz von Pfefferspray konnte der 21-Jährigen zur Räson gebracht werden.

Hierdurch erlitten weitere Partygäste leichte Augenreizungen und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Aufgrund der Uneinsichtigkeit der Feiernden wurde die Gartenparty dann beendet.

Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Ruhestörung, der aggressive 21-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.