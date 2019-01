Ilvesheim. (pol/mare) Am Donnerstag ist zwischen 8.30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ilvesheim eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

Die Täter stiegen zunächst über die Gartenzäune im Brunnenweg und hebelten dann die Terrassentür auf. Sie durchwühlten die Schränke und erbeuteten dabei Schmuck im Wert von rund 350 Euro.

Bevor sie das Haus wieder verließen, machten sie die Terrassentür von innen zu und stiegen dann aus dem Klofenster. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun in dem Fall. Und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06203/93050 melden.