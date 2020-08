Hockenheim. (pol/lyd) Die Verkehrspolizei und die Polizei Mannheim führten am Mittwoch auf der A 6 bei Hockenheim eine großangelegte Schwerpunktkontrolle durch, teilt die Polizei mit. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr Kontrollstellen auf den Autobahnraststätten Hockenheim-West und Hockenheim-Ost eingerichtet. Ziel der Kontrollen war es überregionale Kriminalität zu bekämpfen und Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Kontrolliert wurden außerdem der Schwerlastverkehr sowie Tier- und Lebensmitteltransporte. Zur Unterstützung waren Kräfte des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis an den Kontrollstellen eingesetzt.

Mit rund 100 Einsatzkräften von Polizei und Landratsamt wurden insgesamt 165 Fahrzeuge kontrolliert. Darunter waren 58 Schwerlastfahrzeuge, 20 Lebensmittel- und 7 Tiertransporte sowie 80 Pkw. 190 Personen wurden einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden insgesamt 70 Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt: So standen drei der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Vier Fälle von Drogenbesitz wurden angezeigt. Außerdem waren vier Fahrer ohne Führerschein unterwegs. Dazu kamen ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, 30 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und die -Zulassungsordnung, neun Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften und drei gefahrgutrechtliche Verstöße.

Acht Lastwagenfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Grund waren Mängeln und Verstöße wie mangelnde Ladungssicherung. Nachdem sie die Mängel beseitigt beziehungsweise die Ladung umgeladen hatten, durften sie weiterfahren. Drei Fahrzeuge wurden einem Kfz-Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt. Dieser stufte zwei der Autos als verkehrsunsicher ein. Diese wurden anschließend stillgelegt.

Zu der ereignisreichen Kontrolle kamen zwei Delikte nach dem Waffengesetz sowie zwei Verstöße gegen die Tiefkühlverordnung. Das Ergebnis der Kontrollen zeige deutlich die Wichtigkeit solcher Kontrollen, so die Polizei. Deshalb werden diese regelmäßig fortgesetzt, um die Verkehrssicherheit zu steigern.