Hockenheim. (jubu) In Brand geraten ist ein Wohnmobil auf der Talhausstraße am Freitagnachmittag. Wie der Fahrer berichtete, war er gerade im Begriff, an der Aral-Tankstelle in der Talhausstraße sein Gefährt zu betanken, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Geistesgegenwärtig blieb er noch in der Zufahrt stehen - denn es dauerte nicht lange, bis die Flammen aus dem Motorraum loderten.

Das Wohnmobil stand aber nicht, wie zunächst gemeldet, an einer Zapfsäule, berichtete ein Polizeibeamter vor Ort. Die Feuerwehr aus Hockenheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand rasch gelöscht.

Am Wohnmobil entstand Totalschaden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Update: Freitag, 28. Februar 2020, 18.52 Uhr