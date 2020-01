Hockenheim. (pol/mün)

Am Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einer Kleingartenanlage in Hockenheim alarmiert. Zeugen teilten gegen 6.20 Uhr mit, dass in der Kleingartenanlage zwischen Kaiserstraße und Karlsruher Straße Flammen zu sehen seien.

Beim Eintreffen der Beamten stand eine Gartenhütte lichterloh in Flammen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim wurde der Brand gelöscht. Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

Eine Gartenhütte war komplett abgebrannt, weitere Lauben wurden durch die Flammen beschädigt. Das genaue Schadensausmaß lässt sich derzeit noch nicht absehen. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch unklar.

Während der Löscharbeiten war die Karlsruher Straße wegen abgestellter Einsatzfahrzeuge komplett gesperrt.