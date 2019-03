Hockenheim. (pol/mare) Unbekannte haben am Wochenende wohl zehn Wagen eines abgestellten Güterzugs am Hockenheimer Bahnhof abgekoppelt. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Samstag, 1.42 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, stand der Güterzug im Bahnhof. Als der Zug am Sonntag in den Rangierbahnhof nach Mannheim gefahren werden sollte, kontrollierte der Lokführer Zug und Bremsen. Dabei stellte er fest, dass durch die letzten zehn der insgesamt 29 Wagen abgekoppelt waren. Rangierarbeiten sind im Bahnhof Hockenheim unüblich, daher geht die Polizei aktuell davon aus, dass die Züge von Unbekannten abgekoppelt wurden.

Der Bahnhof Hockenheim befindet sich in einem leichten Gefälle. Die Bremsen an den Waggons waren festgestellt, sodass die Wagen nicht wegrollen konnten. Weitere Aufklärungen in diesem Fall führt derzeit der Ermittlungsdienst der Bundespolizei in Mannheim durch.