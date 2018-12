Hockenheim. (pol/rl) Zusammengeschlagen wurde ein 36-Jähriger in der Eisenbahnstraße am Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht lief der Mann zwischen 6 und 6.30 Uhr am Bahnhof Hockenheim vorbei. Hier wurde er unvermittelt von drei dunkelhäutigen Männern attackiert und zusammengeschlagen. Danach flüchteten die Täter.

Der Verletzte schleppte sich durch die Straßen und klingelte an mehreren Haustüren, bis ihm im Neugärtenring ein Hausbewohner öffnete und die Polizei verständigte. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter der Rufnummer 06205/28600 melden.