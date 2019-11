Hockenheim. (pol/rl) Drei leicht verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der L722 bei Hockenheim. Ein 81-jähriger Mann war kurz vor 11 Uhr mit seinem Daihatsu auf der Talhausstraße von Hockenheim in Richtung Ketsch unterwegs. An der Kreuzung zur Landesstraße L722 kam ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen und bog nach links in Richtung Bundesstraße B39 ab.

Laut Polizeibericht fuhr der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn langsam über die rote Ampel und in die Kreuzung ein. Der 81-Jährige räumte dem Rettungswagen keine "freie Fahrt" ein, sodass die beiden Fahrzeugen auf der Kreuzung zusammenstießen.

Der 81-Jährige sowie der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens und dessen 37-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung durch eine Fachfirma war die L722 zwischen B39 und Talhausstraße bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.