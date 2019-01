Heppenheim. (pol/mare) Es war wie im Spielfilm: ein Tankstellenräuber auf der Flucht auf der Autobahn, mehrere Streifenwagen hinter ihm. Doch zu einer Verfolgungsjagd kam es nicht, der Flüchtige gab rasch auf. Der Dank dafür gebührt auch einem Zeugen, wie die Polizei mitteilt.

Was war passiert? Gegen 19.50 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Lorscher Straße in Heppenheim. Ein Mann forderte die Kassiererin, die Tageseinnahmen heraus zu geben, indem er sie mit einem Messer bedrohte. Dieser Aufforderung folgte die Angestellte.

Anschließend flüchtete der Mann aus der Tankstelle und stieg in sein Fahrzeug. Das beobachtete ein Mann aber und merkte sich das Kennzeichen und die Fluchtrichtung des Autos. Er informierte umgehend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte dann auch Erfolg. Einer Streife fiel das Auto kurze Zeit später auf der Autobahn A659 in Höhe Viernheim Ost auf, die Beamten verfolgten es zunächst ohne Sondersignal. Mehrere Streifen wurden dazugerufen. Als der Flüchtige dann die ihm folgende Streifenwagen bemerkte, erkannte er, dass seine Situation aussichtslos war. Er fuhr auf einen Rastplatz, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ.

In seinem Auto wurden das Messer sowie die Beute, die sich auf mehrere Hundert Euro beschränkt, gefunden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.