Hemsbach. (pol/pr/mare) Am Samstagmittag hat sich in Hemsbach an der Einmündung K4229/Reichenberger Straße ein schwerer Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11.45 Uhr wollte ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa in Hemsbach von der Kreisverbindungsstraße K4229 nach links in die Reichenberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda in Richtung Weinheim unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen nahezu frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Bis gegen 13.45 Uhr war die Kreisverbindungsstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.