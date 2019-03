Hemsbach. (pol/mare) Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Hemsbach. Das teilt die Polizei mit.

Ein 29-jähriger Mann stellte gegen 7.30 Uhr nach verrichteter Arbeit seinen Bagger auf einer Metallplattform am Fahrbahnrand der Hüttenfelder Straße ab. Als er das Führerhaus rückwärts verlassen wollte, streckte er sein linkes Bein in Richtung Fahrbahn nach hinten hinaus, ohne dabei auf den Verkehr zu achten.

Dadurch wurde er von einer in Richtung Stadtmitte fahrenden 26-jährigen VW-Fahrerin am Fuß erfasst. Dabei erlitt der Baggerfahrer eine Fraktur am Fußgelenk und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert.

Am VW wurde durch den Zusammenprall der Außenspiegel aus der Verankerung gerissen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.