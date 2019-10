Heilbronn. (pol/man) Auf dem Gelände der Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn ist am Dienstagmorgen ein Küchenfeuer ausgebrochen. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 5.30 Uhr. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stellten sie fest, dass ein Beschäftigter einen Topf mit Wasser aufgesetzt hatte.

Damit das Wasser schneller heiß wird, hatte er ein Schneidebrett aus Kunststoff auf den Topf gelegt. Das Brett fing daraufhin an zu schmelzen und floss auf eine der hinteren Herdplatten, die ebenfalls eingeschaltet war. Als das Plastik zu brennen begann, griffen die Flammen auf das Inventar der Küche über.

Der Beschäftigte versuchte zunächst, den Brand mithilfe von Handtüchern zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Erst ein Security-Angestellter konnte das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers eindämmen. Der Helfer erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Heilbronn.