Heidelberg/Schriesheim. (pol/mare) Eine spektakuläre Flucht legte ein Autofahrer Samstagnacht zwischen Heidelberg und Schriesheim hin. DAs meldet die Polizei.

Der 60-Jährige war der Polizei zunächst in der Dossenheimer Landstraße aufgefallen, da er zu schnell fuhr. Als er überprüft werden sollte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßenzüge in Handschuhsheim. In der Burgstraße fuhr er über den Gehweg an einem Streifenwagen vorbei, der die Straße blockiert hatte. Anschließend flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit auf der Bundesstraße B3 in Richtung Dossenheim, wo er mehrere rote Ampeln übefuhr.

Weiter ging die Fahrt in Richtung Schriesheim, wo der Fahrer das Auto im Industriegebiet in der Robert-Bosch-Straße mit einem platten Vorderreifen abstellte und zu Fuß flüchtete. Der 60-jährige wurde aber von den Beamten eingeholt und festgenommen. Allerdings erst, nachdem er heftigen Widerstand geleistet hatte.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.

Wer noch etwas zu dem Vorfall sagen kann, kann sich bei der Polizei melden unter Telefon 06221/45690.