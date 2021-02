Heddesheim/Wiesloch. (pol/rl) Zwischen Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 0 Uhr wurden in Heddesheim und Wiesloch mehrere Landtagswahl-Plakate verschiedener Parteien beschädigt. In mehreren Fällen wurden die Plakate abgerissen, in einem Fall wurde ein Plakat mit einem unflätigen Wort beschmiert.

Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.