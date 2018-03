A 6. (pol/rl) Einen mutmaßliche Drogendealer verhaftete die Polizei auf einem Parkplatz an der Autobahn 6 am Samstagabend. Laut Polizeibericht saß der 20-jährige Gambier in einem Reisebus, der sich auf dem Weg nach Kroatien befand.

Als der Bus gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz routinemäßig von der Polizei kontrolliert wurde, sei der Gambier den Beamten durch sein äußerst nervöses Verhalten aufgefallen. In seinem Rucksack stellten die Beamten dann etwa 500 Gramm Marihuana sicher.

Der 20-Jährige aus dem Großraum Augsburg wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Am Sonntagvormittag wurde er wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bei bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.