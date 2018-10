Eppelheim/Plankstadt. (pol/mün/van) Auf der Landesstraße 543 zwischen Eppelheim und Plankstadt hat sich am Sonntagabend ein größerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind ein mit zwei Personen besetztes Motorrad und ein Auto daran beteiligt.

Der 21-jährige Motorradfahrer fuhr kurz nach 20 Uhr hinter dem BMW her, als dessen Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um zu wenden. Das Motorrad krachte so in die linke hintere Seite des Autos.

Der Fahrer sowie die 27-jährige Beifahrerin wurden über den BMW geschleudert und dadurch schwer verletzt. Das Motorrad flog nach Angaben der Beamten ebenfalls durch die Luft und blieb auf dem Dach des Pkw liegen.

Der 34-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrzeuge abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 12.000 Euro. Die Straße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt, danach konnte eine Fahrspur freigegeben werden. Nach über vier Stunden war die komplette Fahrbahn wieder frei, so die Polizei.

Update: 15. Oktober 2018, 8.30 Uhr