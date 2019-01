Brühl. (rnz/rl) Zu einem Zimmerbrand in den Storchenweg gerufen wurde die Feuerwehr Brühl am Freitag um 17.04 Uhr. Vor Ort war schnell klar, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Ein Trupp unter Atemschutz ging in das stark verrauchte Innere vor und konnte ein brennendes Möbelstück ausmachen. Dieses wurde gelöscht und ins Freie gebracht. Die Feuerwehr belüftete anschließend das Gebäude.