Brühl. (pol/kaf) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen VW Transporter und einen Bagger aufgebrochen, die an einer Baustelle an den Werften standen. Außerdem klauten der oder die Täter laut Polizei von der Baustelle zwei Rüttelplatten. Der Gesamtschaden liegt bei über 30.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.