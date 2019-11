Brühl. (pol/mün) Mit schweren Verletzungen wurde am Mittwochmittag ein 62 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war zuvor bei einem Unfall in Brühl angefahren worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Mannheimer Landstraße in Höhe eines Discounters. Laut Polizei fuhr die 62-Jährige mit ihrem Fahrrad vom Parkplatz des Discounters über den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg auf die Fahrbahn in Richtung Rohrhof. Hierbei kollidierte sie mit einem Seat, der von einem 31-jährigen Mann gefahren wurde.

Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Mannheimer Landstraße zeitweise voll gesperrt.

Zeugen sollen sich beim Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter der Rufnummer 0621/1744045 melden.