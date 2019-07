Brühl. (pol/szok) Ein Auto ist am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße L599 in Richtung Brühl in der Unterführung zur Autobahn A6 mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Das berichtet die Polizei.

Die L599 ist derzeit ab der Einmündung der L630 und aus der anderen Richtung ab Brühler Landstraße voll gesperrt.

Laut Polizei prallte das Auto nach der Kollision mit dem Lkw gegen eine Wand der Unterführung und beschädigte dabei drei weitere Fahrzeuge.

Die verletzte Fahrerin des Autos wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.