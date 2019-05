Brühl. (pol/mün) Offenbar nicht zum ersten Mal hat ein unbekannter Mann in Brühl sich und sein Geschlechtsteil zur Schau gestellt. Das berichtet eine Frau, die jetzt auch Anzeige bei der Polizei erstattet hat.

Das letzte Mal soll sich der Exhibitionist am Dienstag auf unsittliche Weise entblößt haben, wie die Polizei mitteilt. Der Mann habe sein Geschlechtsteil entblößt und durch Husten und Räuspern die Aufmerksamkeit gesucht. So auch am 7. Mai zwischen 10.15 und 10.30 Uhr beim Brühler Friedhof.

Die 76-Jährige, der sich der Mann unsittlich genähert habe, entdeckte ihn im Bereich Inselweg/Mühlweg auf. Er soll auffällig klein, schlank und zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Er habe einen blauen Anorak getragen.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.